11 Сентября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал заявления о "радиоактивном облаке" в Архангельской области абсурдом

В Кремле назвали разговоры о некоем "радиоактивном облаке" над Архангельском абсурдными.

"Карта, как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна", - прокомментировал пресс-секретарь президент Дмитрий Песков опубликованную в соцсетях карту того, как радиоактивное облако теоретически могло распространяться после аварии.

Представитель Кремля предложил общественности опираться на заявления президента, который сказал, что никакой опасности после ЧП под Северодвинском нет.

"Все власти работают, с тем чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией", - цитирует Пескова РИА Новости.

Он также заверил, что Владимир Путин получает полную информацию о событиях под Северодвинском после взрыва.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

После ЧП в Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.

Накануне стало известно, что две мониторинговые станции в Дубне и Кирове, предназначенные для отслеживания уровня радиации, прекратили передачу данных через два дня после ЧП под Северодвинском.

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Песков назвал заявления о "радиоактивном облаке" в Архангельской области абсурдом

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Теги: дмитрий песков, радиационное облако, архангельск



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