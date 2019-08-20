11 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Алексей Кокорин, Людмила Новикова (2019) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области наградили бывшего губернатора региона

В Шадринске 17 августа прошел День города. На главной сцене праздника глава муниципалитета Людмила Новикова вручила награды "Почетный житель Шадринска" двум людям, передает корреспондент Накануне.RU.

Почетными жителями стали директор первого лицея Ольга Степанова и бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Стоит отметить, что выход на сцену экс-главы региона стал полной неожиданностью для шадринцев. Кокорин приехал на мероприятие с женой и младшей дочерью.

Новикова отметила, что день рождения города - это праздник каждого, кто вложил частицу своей души в развитие Шадринска.

Кокорина наградили с формулировкой "За особый вклад в социально-экономическое развитие Шадринска в период с 1996 по 2014 годы" - именно в этот период до своего губернаторства Кокорин возглавлял Шадринск. Степанову - с формулировкой "За особые заслуги в области образования".

Алексей Кокорин, Людмила Новикова(2019)|Фото:Накануне.RU

Алексей Кокорин, Людмила Новикова(2019)|Фото:Накануне.RU

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В Курганской области наградили бывшего губернатора региона

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Теги: Шадринск, Алексей Кокорин, награждение, Почетный житель, экс-губернатор



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