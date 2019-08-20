25-летняя спортсменка умерла во время пробежки – СКР Тамбовской области

Несчастный случай произошел в Тамбовской области – во время пробежки скончался 25-летняя спортсменка, многократная чемионка региональных соревнований по легкой атлетике Маргарита Плавунова.

По данным СМИ, девушка вышла на пробежку в Моршанском районе области и через некоторое время упала на траву, потеряла сознание. Очевидцы вызвали "скорую", но медики, прибыв на место ЧП, могли только констатировать смерть.

Информацию подтвердили в региональной федерации легкой атлетики: "Трагичная новость в рядах Тамбовской легкой атлетики. Сегодня в возрасте 25 лет ушла из жизни многократная чемпионка области и призер ЦФО Маргарита Плавунова. Федерация легкой атлетики Тамбовской области выражает соболезнования родным и близким Риты".

Между тем, региональное управление СКР начало доследственную проверку: "19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сел Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали ее смерть. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата доследственная проверка.

Установлено, что девушка занималась легкой атлетикой и, по предварительным данным, непосредственно перед гибелью осуществляла очередную беговую пробежку.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства гибели и точную причину смерти девушки. Следов криминального характера на теле погибшей не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение".