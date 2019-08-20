Губернатор: Погорельцам деревянного дома в Губкинском выделят 70 млн рублей

Власти Ямала выделят порядка 70 млн руб. на компенсацию жителям сгоревшего деревянного дома в Губкинском. Такое заявление сделал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"К сожалению, в Губкинском у нас такие события и раньше происходили, это наша главная беда на Ямале. Дороги еще можно перетерпеть, а с домами деревянными, которые, как спички загораются – это надо как можно быстрее решать. Но у нас еще много этого жилого фонда, поэтому такие беды случаются. Номер один в повестке сегодняшней встречи. Могу сразу сказать, все необходимые ресурсы у нас зарезервированы. Они будут городу предоставлены. Порядка 70 млн руб", - сообщил губернатор.

Присутствующий на встрече глава города Андрей Гагарин уточнил, что запрос от Губкинского составлял 51 млн руб.

"Будем обращаться по компенсации оценочной стоимости и рыночной стоимости капитального жилья, утвержденной постановлением правительства", - пояснил мэр.

Напомним, о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме в микрорайоне №1 пожарным стало известно в половине пятого 28 июля.

10 жильцов вышли из горевшего дома самостоятельно. Погибших и пострадавших не было. Площадь пожара составила 572 "квадрата", дом поврежден по всей площади. Угрозы соседним зданиям не было. В 20.19 огонь потушили. От него пострадали чердак площадью 400 "квадратов", а также четыре квартиры на втором этаже в первом подъезде общей площадью 140 кв. м.