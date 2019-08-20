В Перми водитель автобуса, протаранивший дом, отпущен под обязательство о явке

Избрана мера процессуального принуждения водителю автобуса, которому ставят в вину смертельную аварию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса, который сейчас находится в больнице, в момент аварии был трезв.

До конца расследования водитель будет находиться под обязательством о явке.