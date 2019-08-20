Лукашенко счел основным достижением Белоруссии отсутствие олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основным достижением республики отсутствие олигархов.

"Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях", - сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТа.

Он подчеркнул, что это "величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Белоруссии".

Сделать это, по словам Лукашенко, удалось благодаря той политике, которую проводит власть, и действиям представителей правоохранительных органов.

Отметим, российские власти тоже делают заявления об отсутствии олигархов в стране. Так, об этом твердят и в Кремле, и в кабмине.

"Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов", - отмечал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не думаю, что у нас есть олигархи, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - сказал ранее вице-премьер Аркадий Дворкович.

Недавно глава Сбербанка Герман Греф заявил, что Россия вылечилась от власти олигархов, которая, по его мнению, действовала в 90-е. За последние 19 лет, полагает Греф, проведена хирургическая работа по удалению капитала от управления. Греф особо подчеркнул, что не хотел бы вернуться в те времена.

Подавляющее большинство россиян (94%), однако, не сомневается в наличии олигархов в России. Основная претензия к олигархам – незаконные способы обогащения (20%), показывают данные опроса ВЦИОМ.