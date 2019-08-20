"Вопрос закрыт": мусороперерабатывающего завода под Сысертью не будет

В министерстве ЖКХ заявили, что вопрос по строительству мусороперерабатывающего завода в районе Большого Седельниково снят с повестки. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

"Вопрос закрыт", - написал Вегнер на своей странице в соцсети.

Напомним, завод по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигон для хранения мусора компания "Стандарт Рециклинг Групп" планировала построить в районе границы Екатеринбургского и Сысертского городских округов. Инвестор предложил правительству Свердловской области заключить с ним договор концессии.

Жители окраины Екатеринбурга, Сысерти, Арамили, деревни Большое Седельниково и других населенных пунктов рядом с будущим мусорным полигоном начали сбор подписей против его строительства. Также в мэрии проходил народный сход, который был настолько многочисленным, что не смог вместить всех желающих.