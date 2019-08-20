Минобороны РФ показало первый полет беспилотника "Альтиус-У", который может сутки быть в воздухе

Российское военное ведомство показало первый полет беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета "Альтиус-У".

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что "Альтиус-У" – окончательный облик БПЛА, созданный в результате разработок и испытаний целого ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Масса аппарата составляет около 6 тонн. Особенностями комплекса являются применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.