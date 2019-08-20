11 Сентября 2020
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больница Сима, здравоохранение (2019) | Фото: Накануне.RU

Названы самые "смертельные" медучреждения, в лидерах – Ленинградская область

В 2018 году пациенты российских больниц умирали в медучреждениях на 5,5% чаще, чем годом ранее. Данные на основе сведения федерального Минздрава представил фонд "Здоровье", передает корреспондент Накануне.RU.

В лидерах этого сомнительного рейтинга оказались лечебные учреждения Ленинградской области, субъект возглавил список регионов по так называемой "внутрибольничной летальности". Всего данный показатель вырос в прошлом году в 79 регионах, то есть в подавляющем большинстве, цифры, по понятным причинам, разнятся.

Кроме Ленинградской области, существенный рост отмечен, например, в Карелии, Севастополе, Тульской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Псковской, Кемеровской и Орловской областях (регионы первой десятки по обозначенному показателю).

При этом отмечается, что в России впервые с 2012 года отмечен рост госпитализаций среди населения, в том числе – в сельской местности. Показатель прироста госпитализаций в прошлом году – 0,5%.

По словам директора фонда "Здоровье" Эдуарда Гаврилова, которые приводит издание "Доктор Питер", самая высокая смертность зафиксирована на паллиативных койках медицинских учреждений, на втором месте – летальность от туберкулеза.

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Названы самые "смертельные" медучреждения, в лидерах – Ленинградская область

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Теги: Эдуард Гаврилов, фонд Здоровье, внутрибольничная летальность



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