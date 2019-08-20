11 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
разработки и проекты школьников и студентов РТФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Лучшие свердловские школьники получат от губернатора по 30 тысяч рублей

Лучшие школьники Свердловской области будут награждены премиями губернатора за достижения в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, в общей сложности награды будут присуждены 50 школьникам из Екатеринбурга, Ирбита, Серовского, Тавдинского, Артинского, Тугулымского, Полевского, Туринского, Полевского, Качканарского, Березовского, Новоуральского городских округов, Нижнего Тагила, Первоуральска, Красноуральска, Богдановича, и городского округа Рефтинский, а также поселка Цементный, Алапаевска и Краснотурьинска.

Торжественная церемония награждения уральских школьников традиционно состоится в начале сентября. Они получат материальное вознаграждение в 30 тыс. руб.

Премия губернатора Свердловской области лучшим учащимся образовательных учреждений региона была учреждена в 1997 году. За это время лауреатами стали более 900 школьников.

Напомним, 14 августа в Екатеринбурге открылась общеобразовательная школа №1, возведенная по поручению губернатора Евгения Куйвашева с применением уникальных строительных технологий. Уже с 1 сентября в новом современном здании будут учиться 1,2 тыс. школьников.

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Лучшие свердловские школьники получат от губернатора по 30 тысяч рублей

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Теги: школьники, премии, губернатор



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