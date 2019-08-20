В Надыме бизнесмен наказан за смерть ребёнка, разбившегося во время прогулки по заброшенному ангару завода

В Надыме наказали директора "Компании Иванова", по вине которого погиб 10-летний ребёнок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия случилась 30 апреля 2017 г. Маленький ямалец в компании своего друга решил погулять по пустому заводскому ангару. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда шедший впереди поскользнулся и упал вниз с высоты в 8 м. Его товарищ вызвал "скорую", но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. После трагедии местные жители сами перекрыли доступ на завод. В рамках расследования выяснилось, что ангаром, где разыгралась трагедия, владеет "Компания Иванова" из Кургана. Ее директор сознательно не обезопасил помещение.

Суд оценил действия виновника смерти мальчика в полтора года исправительных работ.