11 Сентября 2020
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Происшествия
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Надыме бизнесмен наказан за смерть ребёнка, разбившегося во время прогулки по заброшенному ангару завода

В Надыме наказали директора "Компании Иванова", по вине которого погиб 10-летний ребёнок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия случилась 30 апреля 2017 г. Маленький ямалец в компании своего друга решил погулять по пустому заводскому ангару. Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда шедший впереди поскользнулся и упал вниз с высоты в 8 м. Его товарищ вызвал "скорую", но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. После трагедии местные жители сами перекрыли доступ на завод. В рамках расследования выяснилось, что ангаром, где разыгралась трагедия, владеет "Компания Иванова" из Кургана. Ее директор сознательно не обезопасил помещение.

Суд оценил действия виновника смерти мальчика в полтора года исправительных работ.

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В Надыме бизнесмен наказан за смерть ребёнка, разбившегося во время прогулки по заброшенному ангару завода

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Теги: падение с высоты, смерть ребенка в Надыме



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Развитие сюжета:

Ранее 15.06.2020 13:25 Мск На Ямале направлено на новое рассмотрение дело бизнесмена, оправданного по делу о гибели ребёнка

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Ранее 13.03.2019 15:00 Мск Перед судом предстанет хозяин заводского ангара в Надыме, где погиб 10-летний мальчик
Ранее 15.05.2017 14:36 Мск Следователи нагрянули к хозяину ангара, где погиб маленький ямалец
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Ранее 01.05.2017 12:57 Мск В Надыме 10-летний мальчик сорвался с карниза ангара и погиб

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