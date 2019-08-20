Президент Финляндии изъявил желание обсудить с Путиным протесты в Москве

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.

Ниинистё отметил, что этот вопрос был в повестке дня встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В то же время главной темой переговоров с президентом РФ президент Финляндии назвал геополитическую ситуацию в мире, прежде всего украинский конфликт, сообщает "МК".

Переговоры Путина и Ниинистё пройдут в Хельсинки 21 августа. После глава Финляндии намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Госдума РФ создала парламентскую комиссию по вопросу вмешательства извне во внутренние дела России. Первое заседание комиссии состоится 30 августа.

Напомним, официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее заявила, что дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

Как отметила представитель МИДа, американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые состоялись 3 августа в Москве. Претензии к германской стороне Захарова связала с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.