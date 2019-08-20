Рогозин про Илона Маска: "Хорошо, что он появился. Это вызов"

11 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Рогозин про Илона Маска: "Хорошо, что он появился. Это вызов"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил молодежный форум "Машук" и прокомментировал некоторые актуальные темы.
Читайте также:

Так, он заявил, что российская сверхтяжелая ракета "Енисей" будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога.

"У американцев идут такие работы. Мы не хотим ограничиваться одним полётом, нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока по нашим расчётам российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле", - цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

Пока проект "Енисей", предназначенный для полетов на Луну, существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.

Space X ÐºÐ¾ÑÐ¼Ð¾Ð´Ñ€Ð¾Ð¼ Falcon 9 Crew Dragon|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:twitter.com/spacex

Стартующий Falcon от SpaceX Илона Маска

К слову о SpaceX: Рогозин прокомментировал и деятельность Илона Маска, американского миллиардера и создателя космической корпорации. "То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов", - заявил Рогозин.

А еще Рогозину на форуме показали местный колорит – робота в папахе, танцующего лезгинку. Его сделали в Северной Осетии и назвали Хажби. Правда, девушке-оператору робота приходилось постоянно придерживать его сзади – вероятно, чтобы робот не вышел из-под контроля. Роботы Рогозину нравятся: он проникся особенной симпатией к роботу Федору, который послезавтра стартует на "Союзе" к МКС, где будет помогать космонавтам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Рогозин про Илона Маска: "Хорошо, что он появился. Это вызов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: илон маск, дмитрий рогозин, космос, вызов, сверхтяжелая ракета, spacex



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2019 12:52 Мск Рогозин ждет в новый отряд космонавтов девушек, готовых лететь в дальний космос

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети