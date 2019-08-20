Рогозин про Илона Маска: "Хорошо, что он появился. Это вызов"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил молодежный форум "Машук" и прокомментировал некоторые актуальные темы.

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Так, он заявил, что российская сверхтяжелая ракета "Енисей" будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога.

"У американцев идут такие работы. Мы не хотим ограничиваться одним полётом, нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока по нашим расчётам российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле", - цитирует главу госкорпорации РИА Новости.

Пока проект "Енисей", предназначенный для полетов на Луну, существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR.

Стартующий Falcon от SpaceX Илона Маска

К слову о SpaceX: Рогозин прокомментировал и деятельность Илона Маска, американского миллиардера и создателя космической корпорации. "То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов", - заявил Рогозин.

А еще Рогозину на форуме показали местный колорит – робота в папахе, танцующего лезгинку. Его сделали в Северной Осетии и назвали Хажби. Правда, девушке-оператору робота приходилось постоянно придерживать его сзади – вероятно, чтобы робот не вышел из-под контроля. Роботы Рогозину нравятся: он проникся особенной симпатией к роботу Федору, который послезавтра стартует на "Союзе" к МКС, где будет помогать космонавтам.