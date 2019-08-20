11 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Стоп-ГОК митинг Челябинск (2016) | Фото: Накануне.RU

"Стоп-ГОК" собрал необходимую сумму для проведения независимой экспертизы проекта Томинского ГОКа

В Челябинске активисты движения "Стоп-ГОК" собрали необходимую сумму для проведения независимой экспертизы проекта Томинского ГОКа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня с карты движения СтопГОК снято и передано нашему уважаемому юристу Владимиру Казанцеву 800 000 рублей для оплаты экспертизы, которая была назначена в рамках судебного процесса. Нас с вами, тех кто уже внес пожертвование, почти 300 человек, но деньги продолжают поступать и спасибо всем! Деньги, разумеется, еще будут нужны, поскольку экспертиза сложная, процесс уникальный и вопросов у суда много", - говорится в сообщении группы движения.

Как рассказали в "Стоп-ГОК", пожертвования поступали не только от жителей Челябинской области, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Воронежа.

Напомним, в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением обратилась челябинская организация "Экологический консалтинг", которая просит запретить деятельность АО "Томинский ГОК", как создающую опасность причинения вреда окружающей среде в будущем.

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"Стоп-ГОК" собрал необходимую сумму для проведения независимой экспертизы проекта Томинского ГОКа

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Теги: Стоп-ГОК, Томинский ГОК, экспертиза, суд,



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