"Юган-Юнион кард" обжаловала оставление без рассмотрения иска о банкротстве Utair

Компания "Юган-Юнион кард" обжаловала в Восьмом арбитражном апелляционном суде определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа об оставлении без рассмотрения иска о банкротстве авиакомпании "Utair". Об этом говорится в материалах суда.

Также суд отложил на 19 сентября рассмотрение заявления компании "Интер" о банкротстве авиакомпании, а 11 июня отклонил заявление финансовой компании "Флеш лайт капитал" о введении наблюдения в отношении перевозчика.

Как сообщало Накануне.RU, в августе было подано еще два иска о банкротстве компании. 5 августа - компания "Юган-Юнион кард" подала очередной иск, 16 августа - Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь".

Добавим, сейчас "Utair" – в процессе переговоров с банками о реструктуризации долгов. Как сообщало РБК со ссылкой на свои источники среди банков-кредиторов, перевозчик допустил повышение ставки в 12-летнем синдикате (23,7 млрд руб.) с 0,01% до 9% после достижения определенных уровней отношения долга к доналоговой прибыли. Также авиакомпания предлагает разбить семилетний кредит на две части в соотношении 40 на 60. При этом 40% кредита авиакомпания предлагает продлить до 35 лет под 0,01%, а оставшуюся большую часть — до 10 лет под 7,5%.