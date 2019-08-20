Дацюк не поехал с "Автомобилистом" на предсезонный турнир в Ригу

Накануне екатеринбургский "Автомобилист" отправился на турнир в Ригу, где сегодня стартует Кубок Латвийской железной дороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, на предсезонном турнире команда сыграет против местного "Динамо", а также казанского "Ак Барса", ярославского "Локомотива" и минского "Динамо".

В Латвию отправились не все игроки "Автомобилиста": Даниил Валитов находится в расположении молодежной сборной, Павел Дацюк остался в Екатеринбурге готовиться по индивидуальной программе, а Анатолий Голышев восстанавливается после травмы.

Матч против рижского "Динамо" состоится уже сегодня вечером. На следующий день "Автомобилист" сыграет с "Ак Барсом", 22 августа - с минским "Динамо", а 24 августа - с "Локомотивом".

Напомним, "Автомобилист" начнет новый сезон в КХЛ матчем против "Северстали" 2 сентября.