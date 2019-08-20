11 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
лодка рыбаки рыбалка (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре исчезновением рыбаков-подростков заинтересовался СК

Следователи начали расследовать обстоятельства исчезновения подростков в Березовском районе Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, 19 августа в 10 км от села Саранпауль на реке нашли пустую лодку с работающим мотором. Владелец лодки – житель села – рассказал, что около 10 утра его 16-летний сын и его 15-летний знакомый отправились на лодке на рыбалку. После они на связь не выходили.

Возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа работает в Саранпауле. Подростков ищут.

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В Югре исчезновением рыбаков-подростков заинтересовался СК

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Теги: река, лодка, дети, исчезновение



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Ранее 23.08.2019 15:00 Мск В Югре нашли тела пропавших подростков-рыбаков

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