В Югре исчезновением рыбаков-подростков заинтересовался СК

Следователи начали расследовать обстоятельства исчезновения подростков в Березовском районе Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, 19 августа в 10 км от села Саранпауль на реке нашли пустую лодку с работающим мотором. Владелец лодки – житель села – рассказал, что около 10 утра его 16-летний сын и его 15-летний знакомый отправились на лодке на рыбалку. После они на связь не выходили.

Возбуждено уголовное дело. Следственно-оперативная группа работает в Саранпауле. Подростков ищут.