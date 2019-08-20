11 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Анна Кикина космонавтка (2019) | Фото:youtube.com

Рогозин ждет в новый отряд космонавтов девушек, готовых лететь в дальний космос

Новый отряд космонавтов, набор в который был объявлен совсем недавно, будет работать не только на МКС, но и в дальнем космосе, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил на встрече с участниками форума "Машук".
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Также глава Роскосмоса отметил, что в отряде нужны девушки. По его словам, дело не в равенстве, а в том, что очень сложно находиться в течение многих месяцев в замкнутом пространстве. "Конечно, отношения экипажа должны складываться очень тесные", - добавил он.

Глава Роскосмоса выразил надежду на то, что число женщин-космонавтов в отряде увеличится, передает ТАСС.

Впрочем, создание чисто женского отряда пока не планируется – об этом еще в июне заявил исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев. Сейчас в едином отряде есть одна девушка.

Ранее стало известно, что в отряд космонавтов требуются летчики, врачи и инженеры. Новый набор в звездный отряд продлится два года. Всего планируется отобрать 4-6 кандидатов в космонавты.

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек. После этого Роскосмос сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.

Кстати, у НАСА дела с женским отрядом обстоят не сильно лучше. Недавно планировалась чисто женская (первая в истории) экспедиция на МКС, но в итоге вторую девушку из экипажа заменили мужчиной – у агентства не нашлось второго скафандра нужного размера, а подгонять мужской не было времени.

Напомним, первой женщиной, полетевшей в космос, стала представительница СССР Валентина Терешкова.

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Рогозин ждет в новый отряд космонавтов девушек, готовых лететь в дальний космос

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Теги: роскосмос, дальний космос, отряд космонавтов, девушки



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