Встречи в "нормандском формате" не будет без продвижения в Донбассе: итоги встречи Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к общему мнению, что встреча в "нормандском формате" для дальнейшего урегулирования в Донбассе возможна только при условии выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Это один из результатов встречи, которая состоялась вчера во Франции.

При этом в высказываниях президентов акценты все же отличались.

"Мы должны проводить встречу "нормандской четверки" при условии того, что будут достигнуты конкретные результаты. Нам не нужна встреча ради встречи", - сказал Макрон.

Однако он пообещал рассмотреть через советников возможность созыва новой встречи через несколько недель и похвалил украинского президента Владимира Зеленского за некие "мужественные шаги".

Владимир Путин был более конкретен. Он упомянул, что без решения вопросов об особом статусе Донбасса и амнистии встречаться не имеет смысла.

"Нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше", - сказал Путин о "формуле Штайнмайера", о которой договорились еще в 2016 году для постепенного признания особого статуса.

Сам Зеленский неоднократно выступал против особого статуса Донбасса и амнистии. А в телефонном разговоре с Путиным 7 августа исключил закрепление особого статуса в конституции Украины.

Украинские СМИ преимущественно акцентируют внимание на неопределенном обещании Макрона готовить следующую встречу, обходя вниманием позицию Путина.

Напомним, в начале августа Зеленский призвал как можно скорее возобновить переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Заявления Путина и Макрона фактически стали отрицательным ответом на этот призыв.

"Это может означать, что встречи "нормандского формата" на высшем уровне может не быть до конца 2019 года, а также в ближайшие несколько лет, если Россия будет настаивать на условиях. И в таком варианте все разговоры о плане Зеленского об урегулировании конфликта в Донбассе останутся просто пустыми словами", - написал политолог Владимир Воля.

Украинский журналист Роман Цимбалюк выразил недовольство позицией Макрона.

"Французско-российский засос виден невооруженным взглядом. Французские журналисты тоже заметили, как мутировал Эммануэль Макрон. И слова он использует уже совсем другие – называет Путина "дорогой Владимир". Они стали друзьями, прошло совсем немного, два года – и абсолютно изменилась риторика. Россия – это европейская страна, а Украина – это раздражитель. Если бы нас не стало, то всем стало бы лучше. Кремль добился своего. Оказывается, для них важно продолжение диалога", – посетовал Цимбалюк в своем блоге на YouTube.

Известный прозападный журналист Дмитрий Гордон также заявил, что Украина больше не может надеяться на помощь Запада против России.

"Сегодняшним приемом Макрон показывает просто, что принципов нет, чести нет, поэтому Украина должна надеяться только на себя", - сказал он на канале "Россия-1".