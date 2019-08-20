"Пытался завладеть табельным оружием". Житель Челябинска избил полицейского, остановившего его для проверки

В Челябинске 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 12 августа около одного из домов в Курчатовском районе. Сотрудник полиции остановил мужчину для проверки на предмет нахождения в розыске. Обвиняемый несколько раз ударил полицейского, после чего был задержан.

"При нападении злоумышленник также пытался завладеть табельным оружием. Чтобы пресечь противоправную деятельность нападавшего, полицейский применил табельное оружие, произведя выстрелы в воздух", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.