11 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Полиция, МВД, полицейский (2013) | Фото: Накануне.RU

"Пытался завладеть табельным оружием". Житель Челябинска избил полицейского, остановившего его для проверки

В Челябинске 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел днем 12 августа около одного из домов в Курчатовском районе. Сотрудник полиции остановил мужчину для проверки на предмет нахождения в розыске. Обвиняемый несколько раз ударил полицейского, после чего был задержан.

"При нападении злоумышленник также пытался завладеть табельным оружием. Чтобы пресечь противоправную деятельность нападавшего, полицейский применил табельное оружие, произведя выстрелы в воздух", - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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"Пытался завладеть табельным оружием". Житель Челябинска избил полицейского, остановившего его для проверки

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Теги: полицейский, оружие, проверка документов, уголовное дело,



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