В Нижневартовске до конца года появится проект реконструкции городского парка

Общественники Нижневартовска в компании главы столицы Самотлора Василия Тихонова прогулялись по основным городским улицам и рассказали мэру, каким видят их преображение. Глава города в ответ сообщил о деталях реконструкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Участок улице Кузоваткина от улицы Мира до ТРК "ЮграМОЛЛ", который обновили минувшей зимой, должен быть продолжен. На такое предложение местных жителей отреагировал местный предприниматель. В рамках реализации программы "Инициативное бюджетирование" установили современные фонари, уложили тротуарную плитку, облагородили газоны. По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Максима Коротаева, власти договорились с бизнесом о том, что благоустройство будет продолжено от торгово-развлекательного комплекса до улицы Ленина.

Во время рабочей поездки общественники обратили внимание на высаженные золотистый кизильник и сосну, которые не приживаются на данной территории. Они предположили, что это произошло из-за нарушений технологии озеленения. Специалисты объяснили, что инициатор благоустройства обновит саженцы осенью, деревья предоставит управление по природопользованию и экологии администрации. Замглавы города Николай Лукаш отметил, что вместо 89 саженцев кизильника подрядчик на данном участке высадил более 300.

"Все это должно было быть заложено в проект, и если бы место посадки было не рядом с проезжей частью, то эффект был бы другой", - сказал он.

На пешеходной улице Пионерской, расположенной вдоль городского парка, внимание общественников привлекла проходящая вдоль нее теплотрасса. По словам члена Общественной палаты Николая Суркина, проложенные еще в советский период коммуникации портят эстетический вид излюбленного места отдыха горожан. По его мнению, администрации города необходимо предусмотреть средства для того, чтобы убрать трубы под землю. Коротаев ответил на это, что протяженность теплотрассы – 350 м, чтобы реализовать предложения общественников, потребуется около 40 млн руб..

"Этот вопрос ранее специалисты уже изучали и пришли к выводу, что проводить такую работу нецелесообразно не только из-за дороговизны мероприятий. Многолетний опыт эксплуатации тепловых сетей показывает, что надземная прокладка трубопроводов более надёжна с точки зрения обеспечения потребителей теплом, определяемый критериями безотказной работы, качеством теплоснабжения, что важно в нашей местности", - сказал он.

Заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников отметил, что до конца года будет создан проект по модернизации городского парка, куда включат и пешеходную часть улицы Пионерской. Обновлять данную зону отдыха планируется в рамках концессионного соглашения. Глава Нижневартовска Василий Тихонов поручил проработать вопрос и включить в проект пожелания общественников и жителей города по обновлению аттракционов, созданию дорожек для бега, катания на роликах, прогулочных зон. Необходимо также скрыть инженерные коммуникации.

В следующем году состоится празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Члены Общественной палаты попросили главу города обратить внимание на необходимость обновления проспекта Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина. Тихонов согласился с этим и подчеркнул, что к преобразованиям необходимо подойти комплексно: обновить дорожное полотно, тротуары, газоны.

"В скором времени будет организовано рейтинговое голосование по определению общественных территорий, которые будут благоустраиваться в первую очередь. Надеюсь, что жители города примут в нем активное участие. Именно от их выбора будет зависеть очередность благоустройства объектов", - отметил Василий Тихонов.

Общественники подчеркивают, что обновлять территории необходимо с максимальной практичностью, а также учитывать вопрос комфортности граждан. В конце поездки член Общественного совета Нижневартовска Александр Клевчук отметил, что администрация и лично глава города оперативно реагируют на те предложения, которые выносят на обсуждение члены Общественного совета.

"Мы предлагали установить освещение на дороге в сторону РЭБ флота. Эта работа ведется, освещение до поселка Дивный уже сделано. Установку фонарей проведут до разворотной площадки автобуса №14. Решен вопрос с созданием гостевой стоянки вблизи Детской школы искусств №1", - сказал он.