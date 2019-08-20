11 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Дмитрий Артюхов, встреча с жителями Губкинского (2019) | Фото: yanao.ru

Губернатор Ямала во время встречи с жителями попробовал записаться к кардиологу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках своей рабочей поездки по автономному округу провел встречу с жителями Губкинского. Один из вопросов, который волновал ямальцев, касался нехватки специалистов в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

В частности, городу не хватает кардиолога. Губернатор сообщил, что пытался сегодня с ходу записаться к кардиологу, однако ему сказали, что такой возможности нет.

Дмитрий Артюхов сообщил, что власти пытаются решить эту проблему. В частности, с этого года в дополнение к той численности, которая положена медучреждениям, увеличивается количество врачей узких специальностей.

Директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков дополнил ответ губернатора, пояснив, что для Губкинского было добавлено пять ставок узких специалистов: это детский эндокринолог, детский уролог и детский кардиолог. Плюс к этому была добавлена ставка акушера-гинеколога дополнительно и ставка врача невролога.

"К сожалению, пока полностью укомплектовать не получилось. Работа по привлечению кадров ведется. По моей информации, у нас в сентябре должен приехать врач кардиолог, и эндокринолог должен завтра дать ответ на приезд сюда. Они приедут – один специалист из Новосибирска пока на месяц, если его здесь в больнице привлечет (условия, зарплата), то он останется. Ну и, соответственно, больница будет смотреть на то, чтобы это был достойный специалист. По кардиологу. Надеемся, в ближайшее время эти вопросы решатся", - пояснил Новиков.

Дмитрий Артюхов, встреча с жителями Губкинского(2019)|Фото: yanao.ru

Дмитрий Артюхов отметил, что проблема характерна в целом для автономного округа, и что особенно остро она стоит в отдаленных поселках. Одно из препятствий к обеспечению больниц кадрами - отсутствие жилья и не только.

"Если мы вопросы дороги и жилья – быстро решим, здесь вопрос финансирования. И жилье построим, и садики. Медицина гораздо сложнее. Это, конечно, квалификация врачей, постоянное совершенствование, потому что все меняется очень быстро. И задача очень серьезная. Мы хотим, чтобы в наших городах, в Губкинском, в том числе, – была высокого уровня медицина. Всего мы добьемся, если подходить разумно. В сложных ситуациях надо направлять в крупные федеральные центры. Допустим, мы определились, что в Новом Уренгое будем создавать онкологический центр, там будет радиология – на Ямале появится свое более серьезное направление, с учетом, к сожалению, той динамики, которая по этой беде есть. В Ноябрьске будем строить новый реабилитационный центр. Это новые направления", - сообщил губернатор. Он также добавил, что несмотря на массу задач, которая стоит по расселению жилья, для врачей в рамках жилищного строительства будет сделана отдельная квота.

Глава региона выразил надежду, что это поможет привлечь и задержать специалистов.

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в недельную поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Свои инспекции Артюхов совмещает с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.

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Губернатор Ямала во время встречи с жителями попробовал записаться к кардиологу

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Теги: Дмитрий Артюхов, встреча с жителями Губкинского, медицина, здравоохранение, врачи, кардиолог, узкие специалисты



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