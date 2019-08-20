Медведев уволил обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, находящегося под арестом.

Как отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, чиновник уволен "в связи с утратой доверия".

Следствие подозревает Иванова в получении взятки в 4,4 млн руб. По мнению следователей, глава департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин выступал посредником.

Иванова арестовали на два месяца, хотя сам он просил заключить его под домашний арест, ссылаясь на то, что вину он признал, бежать ему некуда, загранпаспорта он не имеет.

Сообщалось также, что Иванов признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников.