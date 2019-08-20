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Армия и ВПК За рубежом
Первый китайский авианосец собственной постройки (2019) | Фото: military.china.com

Первый китайский авианосец прошёл самые долгие ходовые испытания

Первый китайский авианосец собственной постройки, пока не получивший названия и известный в публикациях как "Тип 001" или "Тип 002", провёл две недели в море на испытаниях, сценарий которых отличался от всех предыдущих.
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Сначала корабль, заметный на спутниковых снимках в гавани, пропал с них, затем вернулся на четверо суток, после чего на пятый день снова покинул порт. В общей сложности он находился в море 14 дней подряд.

На спутниковых снимках видно, что авианосец, находясь на испытаниях, несколько раз совершил циркуляцию, оставив на поверхности моря несколько кругов. Очевидно, что это было сделано неслучайно.

Испытания первого китайского авианосца(2019)|Фото: baijiahao.baidu.com

Стоит обратить внимание на то, что все круги разных диаметров. Для авианосца рисование кругов на воде – важная составляющая проверки его маневренности: чем меньше диаметр – тем лучше этот показатель. Судя по всему, он у Тип 002 неплох и соответствует требованиям. Таким образом, первый китайский авианосец всё ближе к принятию на вооружение.

Это уже седьмые ходовые испытания, причём на сей раз гораздо более продолжительные, чем все предыдущие. Появились слухи, что авиагруппа уже провела первые взлёты и посадки.

Ввод корабля в строй может стать подарком ко Дню образования КНР 1 октября.

Первый авианосец собственной постройки(2019)|Фото: baijiahao.baidu.com

Пока в составе ВМС НОАК есть только один авианосец – бывший советский "Варяг", после распада СССР купленный недостроенным у Украины.

Сейчас китайская промышленность достаточно развита для производства крупных надводных боевых кораблей, но за основу первого собственно китайского авианосца был взят советский проект. Строительство своего корабля началось в 2013 г., 26 апреля 2017 г. он был спущен на воду, а чуть больше чем через год, 13 мая 2018 г. начались первые ходовые испытания, что стало свидетельством технологической зрелости китайского кораблестроения.

Первый китайский авианосец собственной постройки(2019)|Фото: military.china.com

При этом, если "Варяг"-"Ляонин" строился как тяжёлый авианесущий крейсер, то собственно китайский корабль изначально представляет собой авианосец, а количество самолётов в составе авиагруппы заметно увеличится.

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Первый китайский авианосец прошёл самые долгие ходовые испытания

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Теги: Китай, авианосец, 001, 002, флот



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