11 Сентября 2020
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Общество В России
Федор Конюхов (2015) | Фото:

"Экстремальное приключение": Федор Конюхов хочет попробовать прожить в Самаре месяц на зарплату врача

Российский путешественник Федор Конюхов выбирает новое "экстремальное приключение".

Какое именно, он пока не определился, но, судя по записи в твиттере, Конюхов рассматривает три темы.

"Пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинской ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача", - написал он.

Regnum предполагает, что идея прожить в Самаре на зарплату врача возникла у путешественника после скандала в Тольятти. Врач ГКБ № 5 выложил в соцсети расчетный лист за февраль, ортопеду-травматологу взрослого отделения насчитали всего 14 тысяч рублей.

Напомним, ранее глава Челябинской области Алексей Текслер предложил Федору Конюхову стать амбассадором Челябинской области.

Встреча Алексея Текслера и Федора Конюхова прошла на автомобильном заводе "Урал" в Миассе. Именно здесь в 2002 году была создана весельная лодка, на которой путешественник впервые пересек Атлантический океан.

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"Экстремальное приключение": Федор Конюхов хочет попробовать прожить в Самаре месяц на зарплату врача

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Теги: федор конюхов, самара, зарплата врача



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