"Экстремальное приключение": Федор Конюхов хочет попробовать прожить в Самаре месяц на зарплату врача

Российский путешественник Федор Конюхов выбирает новое "экстремальное приключение".

Какое именно, он пока не определился, но, судя по записи в твиттере, Конюхов рассматривает три темы.

"Пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинской ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача", - написал он.

Выбираем новую тему для экстремального приключения: пешком до Владивостока за 80 дней, съесть на Мытищинский ярмарке шаурму на время, попытаться месяц прожить в Самаре на зарплату врача — Фёдор★Конюхов (@hamIet_ru) 19 августа 2019 г.

Regnum предполагает, что идея прожить в Самаре на зарплату врача возникла у путешественника после скандала в Тольятти. Врач ГКБ № 5 выложил в соцсети расчетный лист за февраль, ортопеду-травматологу взрослого отделения насчитали всего 14 тысяч рублей.

Напомним, ранее глава Челябинской области Алексей Текслер предложил Федору Конюхову стать амбассадором Челябинской области.

Встреча Алексея Текслера и Федора Конюхова прошла на автомобильном заводе "Урал" в Миассе. Именно здесь в 2002 году была создана весельная лодка, на которой путешественник впервые пересек Атлантический океан.