11 Сентября 2020
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расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Виктор Кокшаров (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев наградил ректора УрФУ знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени ректора Уральского федерального университета Виктора Кокшарова и заведующего кафедрой теплофизики и информатики в металлургии УрФУ Николая Спирина.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, знак отличия присужден за особые заслуги в научной сфере: УрФУ сегодня включился в масштабный проект по созданию Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ) мирового уровня, призванного объединить потенциал вузов, академических институтов и предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областей. УМНОЦ займется разработкой и внедрением передовых промышленных технологий.

Уральский федеральный университет, УрФУ(2017)|Фото: Накануне.RU

Центру предстоит готовить кадры и вести прикладные исследования для ускоренного внедрения разработок в производство, что позволит компаниям выпускать востребованную и конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Уральский федеральный университет уже сформировал перечень более чем из 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках УМНОЦ, а ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками.

Напомним, соглашение о создании центра на полях "Иннопрома-2019" подписали главы трех уральских регионов - Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков.

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Куйвашев наградил ректора УрФУ знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью"

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Теги: Куйвашев, Кокшаров, УрФУ



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