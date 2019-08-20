Экс-губернатор Закарпатья: томос - это афера Порошенко

Томос от Фанара для украинских раскольников - это обман. Об этом на телеканале ZIK заявил бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По его словам, все, даже иконы и свечи, которые раньше делались на Украине, теперь нужно покупать в Стамбуле.

"Томос - это афера, которая будет еще долго нам аукаться. Нам обещали поместную церковь, и люди на это повелись", - сказал он.

В апреле Москаль говорил, что томос сыграл на Закарпатье отрицательную роль.

Ранее многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет заявлял, что томос нужен был Петру Порошенко для переизбрания на второй срок.