11 Сентября 2020
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Общество Курганская область
новый мост, ЖБИ (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане подрядчик и глава города назвали окончательные сроки остановки движения на мосту ЖБИ

Аварийный мост ЖБИ в Кургане полностью закроют для движения с 15 сентября, в этот же день снимут асфальт и строители приступят к разбору конструкций, об этом рассказал генеральный директор "Курганстальмоста" Дмитрий Парышев. Именно это предприятие является генеральным подрядчиком ремонта объекта.

Парышев отметил, что сейчас контракт подписан, проводятся все необходимые подготовительные работы.

"С 15 числа закроем движение и приступим к разбору моста. Сейчас решаем организационные вопросы, подписываем договоры с подрядчиками. По точным срокам - говорить рано, планируем закончить раньше намеченного срока. Мы будем заниматься, чтобы быстрее запустить движение. Это мы постараемся сделать до конца 2020 года", - сказал Парышев.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, Парышев отметил, что облик моста кардинально не изменится.

новый мост, ЖБИ(2019)|Фото:Накануне.RU

"Облик моста не изменится, он останется таким же. Снизу будет сделано благоустройство, будут сделаны опоры, часть опор будет убрана - их не будет в проекте. Центральная часть моста будет металлическая. Движение на мосту для автомобилей будет четырехполосное, с двух сторон моста будут сделаны тротуары", - сказал подрядчик.

По проекту срок ремонта моста составляет 26 месяцев, но Парышев особо подчеркнул, что в следующем году мост будет открыт.

Маршруты объезда уже подготовлены, сообщил Накануне.RU глава Кургана Андрей Потапов.

Дмитрий Парышев, Андрей Потапов(2019)|Фото:Накануне.RU

"Администрацией города проработаны маршруты объезда для транспорта. Все они согласованы с перевозчиками, чтобы минимизировать все сложности и неудобства нашим горожанам. Будут отрегулированы светофорные объекты, дополнительная стрелка будет поставлена перекрестке "Химмашевская - Машиностроителей", уже сейчас установлен на улице Бурова-Петрова светофор на пересечении с Промышленной улицей. Дополнительно отрегулируются светофоры на перекрестках улиц Карбышева - Чернореченская, Голикова - Бурова-Петрова, Голикова - Машиностроителей, Дзержинского - Машиностроителей, Химмашевская - Бурова-Петрова. Все эти светофорные объекты будут регулироваться по мере эксплуатации, мы будем пробовать регулировать, чтобы минимизировать возможные последствия", - сказал Потапов.

мост ЖБИ(2019)|Фото:Накануне.RU

Под возможными последствиями подразумеваются пробки, которые образуются в районе моста в часы-пик. Мост соединяет центральную часть города с несколькими микрорайонами - Рябково, Заозерным, Чистым полем и другими. В Заозерном, например, проживает огромная часть населения Кургана. Они будут добираться до центра через Северный поселок, улицу Бурова-Петрова и улицу Мостостроителей, где сейчас уже заканчивается капитальный ремонт дороги.

мост, ЖБИ(2019)|Фото:Накануне.RU

"Пробки будут, это однозначно. И так каждое утро мы по 40 минут, по 50 минут стоим, чтобы выехать с проспекта Голикова на Машиностроителей. Но что ж, ничего, потерпим, зато будет новый мост", - сказал Накануне.RU курганский водитель Виталий.

мост, ЖБИ(2019)|Фото:Накануне.RU

Дмитрий Парышев добавил, что при правильной эксплуатации сроки пользования мостом достигают 100 лет.

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В Кургане подрядчик и глава города назвали окончательные сроки остановки движения на мосту ЖБИ

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Теги: Курган, мост ЖБИ, реконструкция, Курганстальмост, Дмитрий Парышев, Андрей Потапов, движение, объезд, дорога



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