Земсобрание Добрянского района не поддержало досрочную отмену ЕНВД

Земское собрание Добрянского района не поддержало инициативу о досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 г., сообщили Накануне.RU в аппарате земсобрания.

За инициативу высказались семь депутатов, трое - "против", четверо - воздержались. Для принятия решения было необходимо, чтобы проект получил поддержку от девяти народных избранников. Отметим, что вопрос могут рассмотреть осенью - после того, как будет сформирован новый представительный орган.

Напомним, в марте этого года заседание заксобрания Прикамья приняло решение об образовании Добрянского городского округа. Выборы в депутаты думы городского округа состоятся 8 сентября 2019 г.

Добавим, что обсуждения об отмене ЕНВД прошли также в Перми. После отказа от единого налога на вмененный доход предприниматели смогут выбрать другую систему налогообложения: альтернативную - в виде патента, упрощенную, или же перейти на общую систему.

Решение об отмене ЕНВД с 2021 г. принято на федеральном уровне. В Пермском крае в целях компенсации выпадающих доходов местных бюджетов региональными органами власти предусмотрена дотация в 2020 и 2021 годах из краевого бюджета муниципальным образованиям края, которая призвана обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой".

По данным РБК-Пермь, решение не отменять ЕНВД досрочно принято в трех территориях Пермского края – Гайнском муниципальном округе, Чайковском городском округе и Частинском муниципальном районе. В Пермском крае настоящее время решение об отмене ЕНВД с 2020 года принято на территории 18 муниципальных образований Пермского края – в Березниковском, Кизеловском, Кудымкарском, Горнозаводском, Губахинском, Ильинском, Краснокамском, Чусовском, Соликамском и Чернушинском городских округах, в Еловском, Карагайском, Кишертском и Кунгурский муниципальных районах, а также Березовском, Косинском, Кудымкарском и Юсьвинском муниципальных округах.