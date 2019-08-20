Силовики Москвы обнаружили в квартире в Марьино штаб платных комментаторов Навального

Сотрудники московского отдела МВД накрыли «подпольную фабрику» ботов, организованную скандальным блогером Алексеем Навальным. Команда комментаторов действовала в одном из подпольных штабов столицы. Подробности сообщил Telegram-канал «Как-то вот так».

Во время очередного рейда по штабам Навального московским правоохранителям удалось «накрыть» организованную группировку, действовавшую по заказу блогера.

Несколько людей занимались распространением агитационной информации о незаконных митингах, а также писали заказные статьи и комментарии в поддержку организаторов столичных беспорядков. Подпольный штаб располагался в одной из квартир жилого дома в районе Марьино. Процесс задержания попал на видео.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что Алексей Навальный в принципе не способен вести диалог. И даже для «сетевых дебатов» он зачастую нанимает профессионалов. В частности, для продвижения своих идей в массы блогер активно эксплуатирует специальные сервисы для написания заказных статей и комментариев.

Буквально на днях Telegram-канал «Russia Today» опубликовал доказательства того, что оппозиция вовсю пользуется сервисом Bosslike, благодаря которому в короткие сроки в самых популярных социальных сетях появлялась информация о предстоящих митингах. Так, «Лентач» и «Настоящий Лентач» были наполнены «правильными идеями» активистов, призывавших участвовать москвичей в несанкционированной акции 10 августа. Авторами подобных публикаций были боты с измененными личными данными.