В Перми на хоккейном Турнире четырех нацией встретятся сборные России, Чехии, Швеции и Финляндии

Игроки молодежных сборных Чехии, Швеции и Финляндии прилетят в Пермь на Турнире четырех наций 21 августа, российские хоккеисты – 22-го. 19 августа тренерские штабы заграничных команд объявили составы своих национальных команд, которые поучаствуют в первенстве. Оно пройдет с 23 по 25 августа во дворце спорта "Молот", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства физкультуры и спорта.

В частности, в составе сборной Финляндии выступят чемпионы мира Йаспер Патрикайнен и Лееви Аалтонен. Цвета национальной команды Швеции будут защищать игроки клуба НХЛ "Vancouver" Арвид Костмар и Нильс Хегландер, а также Альберт Юханссон, выбранный во втором раунде драфта НХЛ в 2019 году в "Detroit Red Wings".

Самой молодой на Турнире четырех наций станет сборная Чехии: средний возраст ее игроков – 17-18 лет. В составе команды есть и будущие звезды НХЛ: Йакуб Лауко, который в 2018 г. в третьем раунде под номером 77 был выбран в "Boston Bruins", а в сезоне-2018/2019 победил в главной молодежной лиге Канады, и претендент на драфт НХЛ в 2020 г. под номером 63 в рейтинге возможных игроков Йаромир Петлик. По словам президента Федерации хоккея Пермского края Алексея Чикунова, в составе любой сборной всегда есть те, кто приковывает к себе внимание специалистов. Состав российской команды тренерский штаб пока держит в секрете.

За последний год это не первый крупный турнир по хоккею в Перми. В конце марта в Прикамье состоялся финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". В этом году в регионе стартовала пилотная программа развития хоккейного спорта. В рамках ее реализации в крае будет работать 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем современным стандартам.

Турнир четырех наций – международный хоккейный турнир молодежных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники – сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии; периодически в соревнованиях участвуют и команды других стран. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице.