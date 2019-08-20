Украинским военным вместо парада дадут по тысяче гривен

На День незалежности Украины военнослужащие получат по тысяче гривен (чуть больше 2 тыс. рублей), а те, кто в текущем году привлекался для участия в боевых действиях против Донбасса, - по две тысячи. Указ об этом подписал украинский министр обороны Степан Полторак, сообщил он на своей странице.

Новость примечательна тем, что президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад, а сэкономленные средства, как он сам заявлял, нужно раздать военным.

Украинские пользователи преимущественно возмущены такой суммой премиальных. Некоторые также вспоминают свежее заявление лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, что депутатам Рады нужно повышать зарплату, так как нынешние 50 тысяч гривен - это мало.

"Вы себе, министр, сколько выписал премии? Ну очень хочется узнать!" - написала Яна Щерба.