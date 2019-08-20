Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной

В Хабаровске спасатели, волонтеры и военные разворачивают водоналивную дамбу, которая должна защитить от паводка набережную Амура.

Вода начнет топить набережную при уровне реки у города в 637 см, на сегодняшний день он уже достиг отметки 600 см, сообщает Regnum.

В ближайшие дни прогнозируется ухудшение погоды, сильные, местами очень сильные дожди.

Напомним, в Хабаровском крае готовятся к четвертой волне паводка. Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр - до 630-680 см.

В регионе, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля. Сообщалось, что в Хабаровске срочно производится отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка.

Кроме того, власти экстренно возвели в Хабаровске еще одну временную дамбу - на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба.