В Перми строителей обяжут возводить не только жильё, но и детские сады

В Перми комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложения к проекту изменений правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Новшества предполагают увеличение количества социальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах за счет денег застройщиков. Решено направить проект на рассмотрение депутатов гордумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сегодня дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах, однако в различных микрорайонах ещё есть трудности с доступностью дошкольных образовательных учреждений. Действия мэрии направлены на то, чтобы максимально удовлетворять запросы на получение места вблизи жилья. За последние четыре года создано 10 тыс. новых мест для дошколят и "с нуля" построены четыре школы, а ещё три – капитально отремонтированы.

Изменения правил землепользования и застройки позволят увеличить количество социальной инфраструктуры в застраиваемых микрорайонах за счет средств застройщиков. Во время заседания члены комиссии отметили высокую социальную направленность проекта. Речь идет о норме, которая вводит необходимость обеспечения территории детскими садами и школами за счет средств застройщика, если разрешенные параметры строительства превышены. За последние два года со строительными компаниями заключено четыре подобных соглашения. Трансформация правил делает такой подход законом, то есть обязательной для всех нормой.

В поддержку новации выступили, в частности, горожане в рамках публичных слушаний. Председатель региональной общественной организации "Многодетные Пермского края", член Общественной палаты края Ирина Ермакова заявила, что поправки сбалансируют развитие города в части обеспечения социальными объектами вне зависимости от возможностей городского бюджета.

"Будем объективны: сегодня многие новостройки – просто жилые дома, а не комфортное городское пространство с благоустройством, детскими садами, школами и другой социальной инфраструктурой. Возведение социальных объектов только за счет муниципалитета – это годы, сотни миллионов рублей, урезание других статей расходов городского бюджета. Поправки же позволяют соотнести объемы застройки с финансовыми возможностями города. В то же время для застройщиков, желающих выйти за рамки установленных объемов строительства, есть возможность сделать это, обеспечив покупателей квартир в новых домах социальными объектами за свой счет", - сказала она.

В рамках комиссии рассмотрено 35 предложений участников публичных слушаний, большая часть из которых поступила от представителей строительного сообщества. Среди прочего они предлагают сохранить действующие параметры плотности и этажности застройки на отдельных участках, правообладателями которых являются. Часть жителей Перми, наоборот, поддержала проект ограничения этажности в центре города.

Каждое предложение по проекту изменений, поступившее в комиссию, рассмотрено отдельно. По словам замглавы администрации Перми Ольги Немировой, кроме публичных слушаний новшества обсудили на встречах и круглых столах с представителями строительного сообщества и депутатами гордумы.

"Представленный проект изменений не случайно получил большой резонанс в профессиональном сообществе. Он не просто корректирует правила, а изменяет подходы к вопросам качества городской среды и развития города в целом", - сказала Немирова.

Проект изменений ПЗЗ направлен в городскую думу. Его рассмотрят на августовском заседании.