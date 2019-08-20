Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург и восстановит арт-объект поверх асфальта

Сегодня в Екатеринбурге на площади Первой пятилетки состоялся брифинг, посвященный реставрации работы Покраса Лампаса, выполненной в рамках "Стенограффии". Начальник ДЭУ Орджоникидзевского района Роман Мягков и координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец рассказали о планах завершения благоустройства на площади с последующем восстановлением работы уличного художника, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, арт-объект был частично уничтожен коммунальщиками в июле этого года.

"После события мы предприняли ряд действий, чтобы площадь была удобна для пешеходов и для того, чтобы сохранить арт-объект. Мы провели исследования, привлекая урбанистов, чтобы уточнить, как лучше сделать пешеходную дорожку, потому что здесь между светофорами ходят люди, им нужен нормальный проход. Площадь состоит не из плитки, а из армированного бетона. Единственный выход, чтобы сделать эту дорожку - действительно положить асфальт. Вместе с коммунальными службами мы выложим эту дорожку, затем художник прилетает и восстанавливает свою работу поверх дорожки. Получается, мы решаем и вопрос благоустройства и вопрос сохранения арт-объекта", - рассказала Анна Клец.

По ее словам, Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа и до 27 августа включительно будет восстанавливать часть поврежденной работы. На месте будет то изображение, что и было раньше. Отметим, что на площади первой пятилетки художник написал манифест Казимира Малевича. В дальнейшем работа будет покрываться специальным лаком, чтобы сохранить ее на больший срок.

Как отметил Роман Мягков, для работ по дорожке потребуется один день.

"Если погода будет хорошая, то точно успеем", - заявил он.

Также Мягков рассказал об инциденте.

"Во-первых, это был плановый ремонт, было много обращений местных жителей. Мы ни в коем случае не хотели что-то испортить. Получилось так, что работа началась в эти сроки. Мы идем по перечню. Узнал о случившемся, уже когда началась шумиха, связался с главой района, попросил приостановить работы. Получилась маленькая несогласованность", - признал он.

Также сообщается, что финансирование на восстановление работы не выйдет за рамки бюджета, который был выделен на "Стенограффию" в этом году.