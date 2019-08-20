Армена Джигарханяна выписали из больницы

83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из больницы в удовлетворительном состоянии, передает telegram-канал Mash.

Сегодня актёру значительно лучше, из клиники его забрал собственный сын. Но это ещё не всё: ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить специальные процедуры.

О госпитализации артиста стало известно неделю назад.

Стоит отметить, что только 2 августа Джигарханян впервые за долгое время появился в Московском драматическом театре, где является худруком. Он провел сборы труппы и определил планы на новый театральный сезон.

С начала 2018 года Джигарханян был пять раз госпитализирован в связи с плохим самочувствием. В октябре прошлого года народного артиста СССР доставили в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.