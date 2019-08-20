МИД РФ: США взяли курс на нагнетание военной напряженности

Проведенное США испытание крылатой ракеты с дальностью, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), вызывает сожаление, заявили в МИД РФ.

По словам замглавы министерства Сергея Рябкова, США взяли курс на нагнетание военной напряженности.

"Мы на провокации не поддаемся", - цитирует его Regnum.

Дипломат добавил, что испытания США такой ракеты подтверждают, что они давно ведут разработку подобных систем.

Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Испытания прошли на острове Сан-Николас. Ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.

Ранее уже сообщалось, что в США начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности. В текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.