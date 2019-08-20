В пермский общественный транспорт могут вернуться безлимитные проездные

Комитет по экономическому развитию пермской гордумы рекомендовал принять в первом чтении проект об изменении методики расчета тарифа на проезд в городском общественном транспорте. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, вопрос был рассмотрен сегодня, на заседании комитета.

Изменения в существующую методику расчета необходимо внести в соответствии с приказом федерального министерства транспорта. Формула расчета следующая – объем транспортной работы разделен на пассажиропоток. Напомним, ранее в рамках подготовки к августовскому заседанию городской думы было принято решение рассматривать вопрос об утверждении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа поэтапно.

Первым этапом станет рассмотрение методики расчета и видов проездных документов. В дальнейшем - проект тарифного меню будет рассматриваться с расчетами стоимости поездки.

Проект тарифного меню представляет комплекс тарифных планов, из которых пассажиры смогут выбрать оптимальный для себя.

Напомним, ранее на сайте городской думы появился законопроект, предусматривающий повышение цен на проезд с 20 до 28 рублей. Стоимость провоза багажа составит 14 рублей. Изменить стоимость проезда власти планировали с 1 января 2020 г. При этом стоимость проезда можно снизить не являясь льготником: одним из нововведений должно было стать появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет действовать как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом.

Сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Также в части льготных проездных документов планируется нововведение: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов

будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

Проект получил положительное заключение от городской прокуратуры. Также он рассматривался на заседании рабочей группы, с депутатами, экспертами, председателями лиги председателей ТОС. В скором времени проект ждет обсуждение на площадке ОНФ со студенческим сообществом.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе сообщил, что комитет рекомендовал принять проект в первом чтении и оставить его на площадке комитета для доработки.

"Эксперты подготовили качественные заключения. По ним можно будет совместно с администрацией города и экспертами подготовить поправки ко второму чтению. В то же время мы слышим доводы администрации, что надо переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне", - заявил он.