11 Сентября 2020
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Министерстве труда выступили против штрафов за перекуры на работе

В Министерстве труда и соцзащиты РФ не поддержали инициативу Минздрава, которая предполагает штрафы за перекуры сотрудников в рабочее время. В ведомстве считают, что такая норма противоречила бы Трудовому кодексу.

"Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, недопустимо", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".

Там напомнили, что "в соответствии с кодексом заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы". Таким образом, курение не является определяющим фактором.

При этом подчеркивается, что работодатель имеет право требовать, чтобы перерывы не сказывались отрицательно на работе.

Напомним,Минздрав России разработал правила для корпоративных программ по охране здоровья. Меры предлагаются как репрессивного характера – например, штрафы за перекуры, так и поощрительного – установка массажных кресел и капсул для сна. Инициативы изложены в проекте "Укрепление здоровья работающих", опубликованном на сайте ведомства.

Первым делом в Минздраве хотят извести курение. Так, авторы проекта призывают оценить потери и ввести систему санкций - злостных курильщиков предлагается штрафовать, а тех, кто поборол зависимость, - наоборот, поощрять премиями. Величину материального воздействия предлагается рассчитывать с помощью своеобразного калькулятора, который продемонстрирует "размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников".

Помимо запрета курения предлагается также оснастить места общего пользования в офисных центрах детекторами дыма, включить в пакет добровольной медстраховки помощь и лечение табачной зависимости, а также оказывать групповую поддержку бросающим курить через мобильные приложения и чаты в мессенджерах.

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В Министерстве труда выступили против штрафов за перекуры на работе

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Теги: здоровье, штраф, минтруда, перекур, курение, минздрав



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