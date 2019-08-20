В Минтрансе признали, что защитить аэропорты от птиц на 100% невозможно

В Министерстве транспорта России признали, что защитить аэропорты от птиц на 100% невозможно.

Как заявил замглавы Минтранса Александр Юрчик, аэродром Летно-исследовательского института им. Громова, которым пользуется аэропорт Жуковский, выполняет все требования по защите и у него есть соответствующие документы. Однако гарантировать безопасность на 100% нельзя, поскольку "невозможно истребить всех птиц".

Как уточнил замминистра, защитные меры выполняются в районе взлетной полосы и на подходах, а дальше "невозможно ничего сделать". В Жуковском налажена система защиты от птиц, но при наборе лайнерами определенной высоты эти меры перестают действовать. Как пишет Infox.ru со ссылкой на РБК, Юрчик добавил, что можно только пытаться не привлекать птиц в районы полетов.

Напомним, диспетчер аэропорта Жуковского фиксировал отдельные перелеты птиц при подготовке ко взлету Аirbus 321 "Уральских авиалиний". 15 августа борт столкнулся со стаей, что привело к поломке двигателей. Командир судна посадил самолет на кукурузное поле. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.