В СовФеде предложили ограничить продажу шоколада, соков и выпечки в школьных буфетах

Еще одна инициатива, касающаяся предстоящего учебного года, родилась в недрах Совета Федерации. Член комитета по социальной политики верхней палаты российского парламента Татьяна Кусайко предложила ограничить продажу в школьных буфетах шоколада, выпечки и соков.

Она напомнила, что ВОЗ выпустила свои рекомендации по суточной калорийности питания. Специалисты заявляют, что на добавленные и свободные сахара должно приходиться менее 10% потребляемых калорий, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в Министерстве просвещения России предложили ограничить использование учащимися мобильных телефонов. По данным ведомства, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

А в Госдуме предложили оборудовать школы персональными шкафчиками, в которых дети могли бы оставлять в том числе и мобильные телефоны на время уроков.