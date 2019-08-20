11 Сентября 2020
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ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: 2016-god.com

В СовФеде предложили ограничить продажу шоколада, соков и выпечки в школьных буфетах

Еще одна инициатива, касающаяся предстоящего учебного года, родилась в недрах Совета Федерации. Член комитета по социальной политики верхней палаты российского парламента Татьяна Кусайко предложила ограничить продажу в школьных буфетах шоколада, выпечки и соков.

Она напомнила, что ВОЗ выпустила свои рекомендации по суточной калорийности питания. Специалисты заявляют, что на добавленные и свободные сахара должно приходиться менее 10% потребляемых калорий, передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в Министерстве просвещения России предложили ограничить использование учащимися мобильных телефонов. По данным ведомства, в ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.

А в Госдуме предложили оборудовать школы персональными шкафчиками, в которых дети могли бы оставлять в том числе и мобильные телефоны на время уроков.

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В СовФеде предложили ограничить продажу шоколада, соков и выпечки в школьных буфетах

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Теги: школьное питание, буфет, булочка, выпечка, шоколад, школьники



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