11 Сентября 2020
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Общество В России
фильм &quot;Тайна печати дракона&quot;, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан (2019) | Фото: film.ru

Российская "Тайна печати дракона" плохо стартовала в Китае

Российско-китайский кинопроект "Тайна печати дракона" показал очень скромный результат в первый уикенд.
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"Бюллетень Кинопрокатчика" (БК) со ссылкой на данные портала Ent Group (является аналогом российского сайта ЕАИС) пишет, что лента не смогла хорошо себя проявить и заработала только $2,1 млн, что дает ей только седьмое место в топе. Возможно, фильм повторит успех спорт-драмы "Движение вверх", которая тоже в начале давала очень маленькую кассу, но благодаря высоким оценкам на сайтах от зрителей и "сарафанному радио" стала самым кассовым российским фильмом на китайском кинорынке.

фильм "Тайна печати дракона", Джеки Чан(2019)|Фото: rusfilmgroup.ru

Хотя, что касается "Движения вверх", многие эксперты считают, что там "выстрелила" "борьба коммунистов с американцами", тема, близкая и понятная, а также свою роль сыграла эффектная афиша, на которой красный медведь сражается с белоголовым орланом. Тем не менее, после неожиданного успеха фильма "Он – дракон" в Китае наши создатели кино, видимо, решили, что в Поднебесной хорошо заходит тема с драконами, и потому на "Тайну печати дракона" делались большие ставки.

китайский постер к фильму "Движение вверх"(2019)|Фото: kinometro.ru

В трейлере фильма также сделали основной упор на участии специально приглашенных звезд – Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, хотя их герои не являются главными персонажами. Звучат обвинения в сторону местного прокатчика – компании China Film Group, которая не смогла обеспечить проекту статус события и слишком поздно начала его рекламную кампанию.

Впрочем, сам сюжет мог отпугнуть массового зрителя. Режиссер картины Олег Степченко снял сиквел картины "Вий", где и без того было намешано много чего странного, а гоголевская повесть превращена в какой-то викторианский роман с главным героем картографом Джонатаном Грином, которого пан Сотник просит составить карту хутора, и англичанин становится свидетелем и участником всем известной истории с панночкой. Многие критики отметили попытки фильма быть похожим на "Сонную лощину".

фильм "Тайна печати дракона", Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан(2019)|Фото: film.ru

И вот теперь Грин отправляется в Китай. На английском "Тайна печати дракона" так и называется: "Вий: Путешествие в Китай". По сюжету этой картины, Грин получает заказ от Петра Великого на составление карт Дальнего Востока – он попадает в Китай времен Цинской династии и вовлекается в фольклорный сюжет с героями древней китайской мифологии. При этом в историю заложены три легенды: тайна человека в Железной маске, возникновение Великого чайного пути, древнее сказание Украины о мертвом казаке и характерниках. То есть и тут замес довольно странный, что может отпугивать зрителей своей вторичностью.

Потому итоги первого уикенда не порадовали создателей ленты. Напомним, самый высокий старт в Китае был у российского фильма "Сталинград" (7,8 млн долларов), "Снежная королева 3: Огонь и лед" (заработал 6.8 млн долларов), "Он – Дракон" (6.7 млн) и "Экипаж" (3.7 млн долларов).

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Российская "Тайна печати дракона" плохо стартовала в Китае

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Теги: кино, фильм, китай, джеки чан, шварцнеггер, тайна печати дракона, вий-2, джонатан грин



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