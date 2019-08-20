В Челябинске главного инженера больницы обвиняют в получении взяток

В Челябинске главному инженеру одно из больниц города предъявлено обвинение в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2015-2018 гг. обвиняемый получал деньги и строительные материалы на сумму более 600 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за возможность осуществлять деятельность по госконтрактам.

Обвиняемый признал вину.

Расследование уголовного дела продолжается.