ОАК снова пришлось опровергать информацию о "массовых увольнениях" в "Ильюшине" – дым без огня?

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") опровергла информацию о "грядущих массовых увольнениях" на предприятии ПАО "Ил". В то же время, в госкрпорации заявляют об "оптимизации административно-управленческого и вспомогательного персонала" (цитата по РИА Новости).

Ранее Газета.Ру сообщила со ссылкой на источник в ОАК, что имеется приказ главы предприятия Юрия Грудинина о предстоящих сокращениях, якобы, речь шла о тысяче человек (сейчас заметка удалена с сайта издания).

В начале июля аналогичный слух опубликовало агентство ТАСС, мол, ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" уволились из компании. В частности, "Ил" покинули заместители гендиректора экономического и юридического блоков, а также топ-менеджеры, курировавшие проекты самолетов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.