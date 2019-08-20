В Екатеринбурге до конца августа перекроют улицу Шефскую

В Екатеринбурге в связи с проведением ремонтных дорожных работ закрывается движение транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто по улице Шефской от улицы Фронтовых бригад до путепровода по улице Блюхера. Проехать будет нельзя с 20 по 30 августа ежедневно с 22 до 6 часов.

Екатеринбургских водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге отменили контракт на ремонт четной стороны проспекта Ленина. Выяснилось, что она не нуждается в реконструкции.