Южноуральца, убившего женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, приговорили к 23 годам в колонии строгого режима

На Южном Урале местного жителя приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины и ее 16-летней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в доме знакомой. Сначала он убил женщину на глазах ее дочери, затем надругался над девочкой и жестоко убил ее.

Суд приговорил убийцу к 23 годам в колонии строго режима. При этом гособвинение настаивало на пожизненном заключении в исправительной колонии особого режима.