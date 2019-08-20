Санкт-Петербург стал четвертым в рейтинге лучших городов мира для тусовок и вечеринок

Белград стал лидером рейтинга лучших городов для вечеринок. Есть в списке и представитель России. Исследование проводил британский сайт Slotsia, на его данные ссылается популярное издательство Lonely Planet, специализирующееся на туристических гидах.

Всего были проанализированы данные 36 городов по восьми категориям, включая количество баров и клубов, уровень преступности, среднюю стоимость пинты пива, стоимость ночлега, такси и фастфуда.

Итак, лучшее место для ночной жизни – Белград. В столице Сербии туристы могут тусоваться в клубах, коктейль-барах, подпольных тавернах и на баржах. "Вы услышите эклектическую смесь музыки от техно до турбо-фолка и от джаза до R'n'B", - пишет LP. Также здесь относительно дешево стоит пинта пива ($1,65), проживание обойдется тоже недорого – в среднем $31 за две ночи. Впервые Белград был признан лучшим городом для вечеринок в 2009 году, и за это время ничего не изменилось.

Белград победил в общем рейтинге, а наибольшим числом баров и клубов обладает Лондон. Но он очень дорогой, так что на втором месте оказалась мексиканская столица тусовок Плайя-дель-Кармен, замыкает тройку лидеров Сингапур. Хоть здесь и дорогое пиво ($6,33 за пинту), зато безопасно и целых 155 клубов и баров.

Чуть-чуть не дотянул до тройки лидеров российский Санкт-Петербург. "Русский город известен богатым культурным наследием, которое не исчезает и с наступлением темноты", - комментируют авторы рейтинга. Здесь можно дешево снять приличное жилье, к услугам гостей 195 баров и клубов.

Еще один мексиканец в рейтинге - Кабо Сан Лукас, это пятое место. В топ-10 попали Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес. А вот американские города на вершину топа не пробрались. Лас-Вегас стал самым рейтинговым городом США на 20-м месте, за ним следуют Нью-Йорк (22-е), Новый Орлеан (27-е), Лос-Анджелес (30-е), Чикаго (32-е) и Майами (34-е).