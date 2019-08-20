11 Сентября 2020
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Общество Липецкая область
игорь артамонов, липецкая область (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

Игорь Артамонов инициировал поддержку врачам дефицитных специальностей

В Липецкой области будет производиться единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. С такой инициативой выступил врио главы региона Игорь Артамонов, сообщается на официальном сайте региональной администрации.

Такую меру поддержки медицинских работников глава региона считает возможной и важной для решения вопроса по дефициту медицинских кадров. При этом в Липецкой области продолжит действовать программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Отличительной чертой новой региональной меры поддержки будет возможность получения денежной выплаты независимо от размера населённого пункта, в котором врач планирует трудиться.

Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей. Врачи, трудоустроившиеся в сёлах, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.

«Земский доктор» действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах, – пояснил Игорь Артамонов. – Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь. В ближайшее время законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент. До конца года программа должна заработать».

В списке дефицитных для Липецкой области 22 медицинских специальности. Общая нехватка врачей в регионе – 256 человек. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце.

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Игорь Артамонов инициировал поддержку врачам дефицитных специальностей

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Теги: дефицит медицинских работников, игорь аратмонов, меры поддержки медиков, программа земский доктор



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