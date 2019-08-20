Пассажирка "ЮТэйр" оспорила в УФАС цену билета на рейс Москва – Курган

Московская пассажирка "ЮТэйр" пожаловалась в курганское управление ФАС на слишком, по её мнению, высокую цену билета на рейс Москва – Курган, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

В заявлении говорится, что 16 тыс. руб. – цена за взрослый и детский билеты в "экономе" – является высокой. Перевозки из Кургана в столицу осуществляет только "ЮТэйр", что позволяет перевозчику устанавливать любую цену, отмечает пассажирка.

Управление приняло заявление к рассмотрению. Изучается экономическая обоснованность цены билета на рейс "ЮТэйр" Курган – Москва – Курган, наличие доминирования перевозчика и признаков монопольно высокой цены на услуги авиаперевозок. Итоги проверки станут известны в течение трёх месяцев.

Напомним, ранее произошёл скандал из-за того, что матери детей-инвалидов из Хабаровска пришлось купить больше, чем нужно, билетов для полёта из Кургана в Москву. В феврале жительнице Хабаровска пришлось купить 11 билетов, так как её дети-инвалиды после операции и не могли самостоятельно передвигаться. Один ребенок и вовсе должен был транспортироваться в самолете лежа. В кассе аэропорта пострадавшей сказали, что только один ребенок займет в самолете 9 мест.

После огласки в "ЮТэйр" заявили, что "российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей". По словам сотрудников перевозчика, пассажирка должна была заранее оповестить о дате планируемого перелета, чтобы сотрудники успели установить в самолете необходимое спецоборудование. В итоге компанию оштрафовали на 50 тыс. руб..