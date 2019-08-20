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Политика Свердловская область
Администрация города Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Замглавы Нижнего Тагила покинул свой пост и заявил о "расправе" над ним

В администрации Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки - свой пост покинул замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.
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Данные о том, что Юрченко является заместителем главы города Владислава Пинаева, уже удалены с официального сайта мэрии. На минувшей неделе Пинаев отстранил его от должности - сообщалось, что причиной стали жалобы на срыв строительства стадиона Центра образования №1 и возможный конфликт интересов. В администрации посчитали, что компания-подрядчик, которая получила контракт на возведение спортобъекта, может быть аффилирована с организацией сына Юрченко.

В комментариях тагильским СМИ Владимир Юрченко это опроверг и заявил, что его отстранение - это "расправа" над ним "лично главой города". Сегодня стало известно, что он ушел в отставку - якобы в связи с выходом на пенсию.

Глава пресс-службы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова заявила Накануне.RU, что не комментирует эту информацию.

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Замглавы Нижнего Тагила покинул свой пост и заявил о "расправе" над ним

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Теги: Юрченко, отставка, Нижний Тагил



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Развитие сюжета:

Ранее 17.09.2019 16:05 Мск В мэрии Нижнего Тагила назначен новый заместитель Пинаева: прежний ушел со скандалом

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