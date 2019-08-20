Замглавы Нижнего Тагила покинул свой пост и заявил о "расправе" над ним

В администрации Нижнего Тагила произошли кадровые перестановки - свой пост покинул замглавы по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко.

Данные о том, что Юрченко является заместителем главы города Владислава Пинаева, уже удалены с официального сайта мэрии. На минувшей неделе Пинаев отстранил его от должности - сообщалось, что причиной стали жалобы на срыв строительства стадиона Центра образования №1 и возможный конфликт интересов. В администрации посчитали, что компания-подрядчик, которая получила контракт на возведение спортобъекта, может быть аффилирована с организацией сына Юрченко.

В комментариях тагильским СМИ Владимир Юрченко это опроверг и заявил, что его отстранение - это "расправа" над ним "лично главой города". Сегодня стало известно, что он ушел в отставку - якобы в связи с выходом на пенсию.

Глава пресс-службы администрации Нижнего Тагила Алла Жернакова заявила Накануне.RU, что не комментирует эту информацию.